Nettuno. Taurelli presenta Interrogazione in merito al marciapiede di piazzale Berlinguer inutilizzabile per i disabili

Al Presidente del Consiglio Comunale

Giuseppe Barraco

Al Sindaco

Alessandro Coppola

All’Assessore

Fabrizio Tomei

Ai Consiglieri Comunali

Loro Sedi

Interrogazione relativa al marciapiede in piazzale E. Berlinguer inutilizzabile per i disabili.

Visto che a seguito della parziale apertura del parcheggio in Piazzale Berlinguer è stata rilevata da molti cittadini la inutilizzabilità – per i disabili in carrozzella – del marciapiede adiacente a via Cavour a causa delle ridotte dimensioni dello stesso nei punti in cui sono inserite le aiuole.

Ritenuto che non è ammissibile che un lavoro così strategico e costoso per la Città sia stato realizzato con una tale approssimazione

Ritenuto che è urgente rimuovere tale barriera architettonica nell’interesse di coloro che hanno una ridotta o impedita capacità motoria

Si interroga il Sindaco e/o l’assessore competente

• per sapere se, come, quando e con quali economie l’Amministrazione intenda risolvere la grave problematica sollevata

• se sono state rilevate responsabilità e, nel caso, in quale fase del procedimento si sono radicate

Il Consigliere Comunale

Antonio Taurelli