E’ stata aperta la seconda area parcheggio del nuovo Belvedere sul mare di Anzio, unitamente alla pista ciclabile ed al suggestivo percorso pedonale, lungo la litoranea, nelle immediate vicinanze di Via Fanciulla d’Anzio e del Parco Archeologico della Villa di Nerone, istituito dall’Amministrazione De Angelis. Nei prossimi giorni, ultimato il posizionamento dell’illuminazione artistica e dell’arredo urbano, sarà attivata la stazione per la ricarica dei veicoli elettrici e saranno messe a dimora piante ornamentali.​ ​

“Al termine della stagione estiva,​ – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – nell’area del nuovo Belvedere sul mare, sarà realizzato il tappetino stradale definitivo, insieme alla nuova area fitness a cielo aperto ed alle ultime rifiniture di un sito della nostra città che abbiamo riqualificato e restituito alla cittadinanza tutta”.

Si tratta di un intervento importante, con un investimento pari a circa 1 milione e mezzo di euro, portato a compimento dall’Amministrazione De Angelis, che completa il restyling della litoranea, diventata il luogo preferito dai cittadini per praticare l’attività sportiva all’aperto e per le salutari camminate con vista sul mare di Anzio.