Interruzione Idrica nei Comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia

Si informa l’utenza che, al fine di permettere lavori di manutenzione straordinaria e risanamento delle reti idriche adduttrici, nei Comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 15:00 di giovedì​ 01/07/2021 alle ore 02:00 di venerdì​ 02/07/2021

Le zone interessate sono:

Anzio​ (intero comune)

Aprilia​

Colle mare

Nettuno​

zona Zucchetti (via Sermoneta, Via Maenza e traversa collegate)

via Cadolino​ e traverse collegate

via Santa Marinella e traverse collegate

via Padiglione Campana e traverse collegate

caserma di Polizia (Via Santa Barbara) zona Santa Barbara

San Giacomo

Si informa inoltre che si prevede un abbassamento di pressione ai piani più altri nella zona di Nettuno centro

via Miglioramento, via Rinascimento, via dell’ermellino e traverse collegate

Si rende noto infine che verranno posizionate le seguenti autobotti:

Comune di Anzio:

piazza Pia,

Lavinio stazione, parcheggio della stazione,

Santa Teresa,​ piazzale Santa Teresa​

Comune di Nettuno:​ via San Giacomo​

Comune di Aprilia:​ Consorzio Colle mare​