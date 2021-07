Aprilia. Bando per rimborso libri a.s. 2021-22, per studenti frequentanti istituti di istruzione secondaria di I e II grado

Il Comune di Aprilia informa che anche per l’a.s. 2021-22 è prevista la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, sia cartacei che digitali, a favore di studenti che frequentano istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, residenti all’interno del territorio comunale e il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore ad euro 15.493,71.

Le richieste, su apposita modulistica disponibile sul sito del Comune, vanno inviate entro e non oltre il 30 settembre 2021, all’Ufficio Pubblica Istruzione, all’indirizzo mail rimborsolibri@comune.aprilia.lt.it.

Chi fosse impossibilitato ad inviare la richiesta per via telematica, può consegnarla all’Ufficio Protocollo, in via dei Bersaglieri, previo appuntamento che è possibile prendere attraverso app tupassi o dal totem che si trova presso la sede municipale.

Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: