Lo Stato chiama, il Trafelli di Nettuno è presente

L’istituto Trafelli nei giorni 2, 5,6,7,8 luglio apre sei dei suoi laboratori per accogliere gli aspiranti futuri docenti impegnati nel concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di professionisti dell’educazione delle discipline STEM nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Un atto dovuto, sostiene la dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Savarese, proprio in questo momento storico di grandi difficoltà sociali, economiche e culturali, in cui i giovani studenti sono stati segnati non solo dalla pandemia e da molti mesi in didattica a distanza, ma anche dalla precarietà degli organici delle scuole dell’intero Paese.

L’intera comunità educante dell’istituto si è messa al servizio dello Stato e degli aspiranti docenti ma soprattutto al servizio ancora una volta degli studenti; l’auspicio della dirigente, infatti, è che l’esito della procedura concorsuale garantisca alle scuole del territorio e dell’intera regione stabilità di organico sin dai primi giorni del prossimo anno scolastico.

Un ringraziamento sentito va al personale docente, agli assistenti tecnici e ai collaboratori scolastici che hanno lavorato alacremente mettendo in atto un’efficiente organizzazione affinché tutto si svolgesse nella massima sicurezza, serenità e professionalità molto apprezzata dai candidati. A questi ultimi e a quelli che sosterranno la prova nei prossimi giorni la Dirigente scolastica porge i migliori auguri a nome di tutta la comunità educante dell’Istituto.