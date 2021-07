Nella mattinata di oggi, in apertura del Consiglio Comunale, il Sindaco, Candido De Angelis ed il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci, hanno premiato la squadra di pallanuoto dell’Anzio Waterpolis, protagonista della storica conquista della serie A1 e la squadra di calcio a 5 A.S.D. Città di Anzio, per la promozione in serie B nazionale.

I membri della Massima Assise, in rappresentanza di tutta la Città di Anzio, hanno salutato con orgoglio, nel rispetto delle normative anticontagio, le delegazioni delle due eccellenti realtà, per gli importanti traguardi raggiunti.

“E’ con grandissimo piacere – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – che oggi diamo il riconoscimento alla squadra di pallanuoto di Anzio per la conquista della serie A1. La pallanuoto rappresenta una nostra tradizione, con emozione ricordo quando anche io ero dall’altra parte… ed oggi abbiamo la possibilità di far giocare i nostri giovani in un impianto natatorio di grandissimo valore per la Città. Ringrazio il Presidente Damiani, tanti auguri per la prossima stagione , con il sogno di vedere presto un giovane anziate in nazionale”.

“L’obiettivo è quello di crescere – afferma il delegato allo sport Massimiliano Millaci – e la serie A1 rappresenta una grande soddisfazione e un motivo di orgoglio per la nostra Città. Complimenti anche ai ragazzi del calcio a 5, che hanno centrato un obiettivo importantissimo come quello della serie B Nazionale. Avanti Anzio.”.

“Ringrazio l’Amministrazione per questo riconoscimento – conclude il Presidente, Francesco Damiani – ma anche per la sentita vicinanza della Città. Il mio slogan è – pensare globalmente, ma agire localmente -, ed io mi sento cittadino di Anzio, avendo come obiettivi primari la crescita dei nostri giovani attraverso lo sport e l’uso del nuovo impianto natatorio per gli Europei di nuoto”.

Un momento particolarmente significativo ed emozionante, viste le restrizioni sofferte a causa della pandemia, che vuole essere anche un incoraggiamento alla ripresa per le tante e promettenti società sportive del territorio.

Per la prossima stagione i cittadini potranno usufruire di un impianto natatorio all’avanguardia in Europa, considerato a ragione il nuovo Stadio del Nuoto.