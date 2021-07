Nettuno. Pericolo malattie infettive, Marchiafava preccupato per la palude sotto l’ecomostro

Il professor marchiafava che anche consigliere comunale a nettuno interviene Sulla grave situazione di degrado rappresentata dall’acquitrinio putrescente sotto all’ecomostro in cemento a fianco al Santuario di Nettuno. “Ultimamente fioccano, da parte dell’opposizione, segnalazioni sull’incuria e la superficialità con cui vengono gestite, o non gestite, alcune criticità dall’attuale maggioranza. -scrive Waldemaro Marchiafava- Quest’area, in realtà, è ciò che mi preoccupa maggiormente. Oltre allo scandalo per gli occhi, mi preoccupano molto le malattie infettive che stanno proliferando in questa palude e che potrebbero infettare chiunque, specie i bagnanti che frequentano gli stabilimenti limitrofi. E siamo un paese a vocazione turistica”.