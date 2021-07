E’ stata un successo la tappa nettunese della campagna “Ricicla Estate: la raccolta differenziata ti segue in vacanza”, realizzata da Legambiente Lazio in collaborazione con CONAI, messa in atto dai volontari del circolo Legambiente “Le rondini” di Anzio e Nettuno lo scorso 11 luglio sulla spiaggia libera di Scacciapensieri a Nettuno, in via Eolo. Sono 24 quest’anno le tappe sulle spiagge dei comuni costieri coinvolti in tutta la nostra regione, tra giochi per i più piccoli, impegno ambientale e divertimento.

La proposta nasce sulla scia dello slogan «Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà». Un monito a non abbandonare i rifiuti in spiaggia, mantenendo alto l’impegno civico anche in vacanza. La prossima tappa dell’iniziativa, sempre ad opera dei volontari del circolo Legambiente “Le rondini” di Anzio e Nettuno, è prevista per Domenica 18 luglio, alle 17.30, ad Anzio, sulla spiaggia libera di Lido dei Pini (lungomare delle Sterlizie).

Per ulteriori informazioni consultare i seguenti link:

https://legambienteanzio.it

https://www.facebook.com/legambienteanzionettuno