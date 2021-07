Quarta Edizione per il Nettuno Music Lab, a cura della Pro Loco Forte Sangallo, con il patrocinio del Comune di Nettuno. L’evento musicale ripropone la formula vincente delle edizioni passate: volti nuovi, artisti giovani che hanno voglia di emergere, musicisti che vogliono farsi conoscere, autori con nuove parole.

La Direzione Artistica è del musicista Salvatore Vitiello, anche autore del format. In questa edizione la location è quella del teatro all’aperto SPIN OFF del Kinsale Irish Pub, dove si può godere dello spettacolo mentre si assaggia una delle birre di produzione propria, curata da Alessandro, oppure gustando un piatto di spaghetti alici e pecorino o magari una zuppa di pesce (Mario in cucina è una garanzia sui piatti della tradizione nettunese! ).

Tre belle serate estive di cui ricordare le date per non mancare l’appuntamento: 14, 21 e 28 luglio: SAVE THE DATE.

L’ingresso è gratuito, ma per garantire gli spazi sufficienti in regola con le attuali normative anti-Covid e ottimizzare la gestione delle serate in sicurezza, è meglio prenotare al 06 9855101.

Questi gli artisti che si esibiranno nelle tre serate, divise per sezioni.

14 luglio sezione Autori:

Alex Afilani; Vighna; Sottofalsonome; Carneo; 5Dogs; The Basement.

Ospite, la band vincitrice della 3^ edizione nella sezione Autori: gli STRA

Giuria: Tatiana Mele; Daniela Ciavoni; William Stravato; Cristiano Capobianco e Arcangelo Spina.

21 luglio sezione Interpreti:

Alessio De Angelis; Giada Vari; Francesco Morelli; Michele Iovine, Eleonora Puppa e il duo Federica Vari e Pierluigi Colaceci.

Ospite: Edoardo Marcoccia.

Giuria: Tatiana Mele; Daniela Ciavoni; Flavio Capasso; Daniela Giordano e il Presidente della Pro Loco Forte Sangallo Mario Lo Martire.

28 luglio sezione Cover Band:

Manchester Lads; 60 Volts; Makinada; Super Sayan Cartoon Band; Bad Head; Zephiro.

Ospite: Suspended Dreams.

Giuria: Tatiana Mele; Daniela Ciavoni; Gianni Barbati; Luciano Maiozzi e Mario Lo Martire.

Sei artisti per ogni sezione, di cui solo 3 andranno in finale: 1 AGOSTO. Da non perdere.

Nella giuria del 1 agosto Annalisa Andreoli, Coach di AMICI, insieme Tatiana Mele, Federica Bracchetti, Massimiliano Lazzaretti, Deborah Xhako e Daniela Ciavoni.