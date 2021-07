Nettuno. Dal 15 luglio al 6 agosto non si potrà buttare l’indifferenziata

Dal Comune di Nettuno

AVVISO ALLA CITTADINANZA

A causa dell’improvvisa chiusura dell’impianto di conferimento di rifiuti TMB Rida Ambiente da domani 15/07/2021 e fino al 06/08/2021 il ritiro del rifiuto residuo secco (cd indifferenziato) è sospeso. La cittadinanza NON dovrà esporre il contenitore grigio contente i rifiuti fino a nuova comunicazione. Sono garantiti, invece, i ritiri della raccolta differenziata di carta, vetro, umido e plastica.

“Abbiamo cercato fino all’ultimo una soluzione a questo disservizio dovuto dalla chiusura dell’impianto della Rida Ambiente – spiega l’assessore all’ambiente Claudio Dell’Uomo – avevamo anche individuato un sito fuori Regione in cui conferire, ma al momento non siamo ancora stati autorizzati dalla Regione Lazio. Continueremo a lavorare per trovare una soluzione che limiti al minimo i disagi dei prossimi giorni”.