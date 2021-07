Lettera. Nettuno: decoro urbano da dopoguerra

Spettabile Redazione, ho letto il programna estivo di Nettuno organizzato dal Comune, peccato che il Comune farà vedere a chi viene a visitarla un Decoro Urbano da subito dopo guerra.

Ho chiesto al Sindaco Coppola se poteva sistemare Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, mi ha risposto che l’amministrazione non ha soldi, per non parlare dell’immondizia che viene buttata a tutte le ore per le vie di Nettuno, per fortuna la Tekneco passa spesso a pulire, i pochi vasi di fiori sono stati i Commercianti a metterli.

Alla luce di tutto ciò l’estate nettunese non mi interessa, quando tutto l’anno vivo nel degrado.

Voglio complimentarmi con il vostro giornale e per il servizio di informazione che fate con grande professionalità.

Angela Bufalino