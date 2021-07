Nettuno. Marchiafava chiede ospitalità a De Angelis per svolgere il Consiglio comunale di Nettuno

Poco fa- scrive il consigliere Marchiafava-no riuscito sentire il Sindaco dott. Candido De Angelis per chiedergli la disponibilità dell’Aula di Villa Sarsina per svolgere il Consiglio Comunale di Nettuno in presenza viste le problematiche riscontrate nella nostra sede istituzionale. Gentilmente il primo cittadino di Anzio mi ha subito accordato questa possibilità. Mi preme ringraziarlo pubblicamente e colgo l’occasione per sottoporre al Presidente Barraco questa ulteriore ipotesi, rispetto alla quale non vedo particolari controindicazioni.

Prof. Waldemaro Marchiafava