Aprilia. Secco residuo, trovata soluzione alla chiusura del TBM Rida

Da domani riprende il servizio di raccolta della frazione del secco residuo ad Aprilia. Dopo la chiusura dell’impianto TBM di Rida Ambiente, il Comune aveva disposto la sospensione del servizio fino ad inizio agosto, ad eccezione della raccolta speciale di pannolini e pannoloni.

Adesso, grazie al lavoro condotto in questi giorni per cercare soluzioni alternative e all’ordinanza emanata ieri dalla Regione Lazio, i rifiuti raccolti ad Aprilia nelle prossime settimane saranno conferiti presso l’impianto TM di Refecta srl a Cisterna di Latina.

“Finalmente possiamo annunciare di aver trovato una soluzione capace di scongiurare disagi e criticità per il nostro territorio – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – in questi giorni abbiamo lavorato anche di concerto con gli altri Comuni, la Prefettura e le istituzioni superiori. Ringrazio la Regione Lazio per aver coordinato il lavoro, ascoltando le esigenze delle Città e dei Comuni penalizzati dalla chiusura degli impianti di RIDA Ambiente. Da domani il servizio di raccolta del secco residuo riprende regolarmente, secondo il consueto calendario”.

Analogamente, il servizio aggiuntivo per la raccolta dei pannolini e/o pannoloni avverrà con le tempistiche e modalità ordinarie