Salviamo Torre Astura, Coppola pronto a chiedere tavolo negoziazione con Ministero Difesa

Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola, che lo scorso 8 luglio ha partecipato al convegno “Salviamo Torre Astura” organizzato presso il Forte Sangallo, è intenzionato a compiere il primo passo per arrivare a concretizzare le speranze di amministrazione, associazioni e cittadini: far tornare fruibile Torre Astura, bene storico e culturale di inestimabile valore per il nostro territorio. “E’ mia intenzione nelle prossime settimane – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – chiedere formalmente l’apertura di un tavolo di negoziazione che coinvolga Comune, Ministero della Difesa, Regione Lazio e Soprintendenza dei Beni Storici e Culturali. Restituire Torre Astura ai nettunesi e ai turisti deve essere una priorità per tutte le parti coinvolte e non si può perdere altro tempo. E’ fondamentale che il Ministero della Difesa, su cui ricade la proprietà del sito, e la Soprintendenza comprendano la necessità e l’urgenza di procedere con un intervento celere e definitivo di ristrutturazione e messa in sicurezza di un bene che è un patrimonio della collettività e uno dei luoghi più caratteristici della costa laziale”.