Nettuno. Incendio in via Rovito, coinvolta anche un’abitazione

Nel pomeriggio di ieri durante il giro di controllo del territorio e autorizzate dalla Sala Operativa Regionale, due squadre dell’ Assiciazione “Nettuno” protezione civile, sono intervenute per un grande incendio in via Rovito angolo via Casape. A causa del vento, le fiamme si sono propagate rapidamente tra i lotti incolti ed alcune abitazioni coinvolgendone una di esse fortunatamente al momento disabitata. Grazie al rapido intervento delle squadre di volontari, in attesa dell’arrivo sul posto del personale dei Vigili del fuoco di Anzio si è evitato il peggio. Sono intervenuti sul posto anche Polizia Locale di Nettuno, Polizia di Stato, Carabinieri per i rilievi del caso ed un ambulanza del 118.