“La Corale Polifonica della Città di Anzio è Tina Bellobono e Tina Bellobono è la Corale Polifonica della Città di Anzio”. Inizia così la nota dell’assessore alla Cultura Laura Nolfi a seguito delle dimissioni della presidente, per anni alla guida della Corale Città di Anzio e dell’elezione dell’avvocato Stefano Bertollini.

“La riconoscenza, cara Tina, non è più di questo mondo, ma questo non vale per l’Amministrazione Comunale e per la sottoscritta che, sia come cittadina che come Assessore alla Cultura, ha avuto l’onore ed il piacere di collaborare fianco a fianco con te e con l’Istituzione della Corale, che con te e grazie a te è cresciuta immensamente, fino al punto di esibirsi davanti a Roger Waters, al teatro Ariston di Sanremo e su importanti palcoscenici nazionali ed europei.

Onestà, serietà, impegno, amore verso il prossimo e soprattutto una generosità ed un altruismo infinito. Tutto questo e molto altro rappresenta Tina Belli, un esempio di donna con gli attributi e un Presidente modello, lontana anni luce dalle logiche politiche, innamorata di Anzio come pochi.

Gli anni di collaborazione con te, con l’amico Bruno Parente, con Fabio Castaldi e con i Pink Floyd Legend, resteranno, per sempre, nell’album dei miei ricordi più belli ed emozionanti.

Onore a Te, Tina Belli”