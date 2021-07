Nettuno Progetto Comune: Ranucci shock in Consiglio Comunale

Le gravissime dichiarazioni a verbale del consigliere Ranucci durante il Consiglio comunale sul bilancio, hanno visto il Sindaco Coppola e quasi tutta l’aula incredibilmente in silenzio.

Ranucci dice espressamente che ci sarebbero state attività da parte di organi comunali di controllo sui luoghi di lavoro riconducibili ad alcuni consiglieri comunali per “convincerli” a votare il bilancio.

Il sindaco non ha proferito parola, questo non sarebbe certo una novità, se non fosse che la Polizia Locale dipende direttamente dal Sindaco e risponde solo a lui.

Fatti gravissimi, sia le dichiarazioni a verbale del consigliere Ranucci, a cui va riconosciuto il coraggio di esporsi pubblicamente denunciando “pressioni” per far votare il bilancio, ma ancor più grave il silenzio-assenso di Coppola!

Quanto accaduto conferma il clima ambientale molto pesante che si respira da due anni sul territorio comunale e nel palazzo e in Consiglio Comunale.

Lo stiamo denunciando sin dagli attacchi personali, sul luogo di lavoro, sulla vita privata e sulle qualità personali, anche attraverso la falsa propaganda mediatica della comunicazione Istituzionale del Comune, di chiunque non pieghi la testa o dia fastidio a Coppola e ai suoi più “stretti” collaboratori, soprattuto quando diventa un pericolo per certi “circuiti” economici e affaristici.

Lo abbiamo detto qualche settimana fa denunciando la gestione “opaca”dell’organizzazione mercatini estivi: Coppola in Consiglio ha affermato che non ci sarebbero intermediari tra comune e espositori pagati dagli stessi.

A Nettuno e’ tornata la paura.

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini