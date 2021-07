Anzio. Emergenza rifiuti: venerdì 30 flash mob spontaneo a villa Sarsina

Emergenza rifiuti: venerdì 30 flash mob spontaneo a villa Sarsina, l’adesionecdi Alternativa per Anzio

Da inizio estate Anzio è in preda a una crisi ecologica e sanitaria con pochi precedenti.

Tutta la città è deturpata da cumuli di rifiuti, la raccolta porta a porta funziona a macchia di leopardo e le isole ecologiche in centro sono state un fallimento.

L’amministrazione non ha saputo fare altro che prendere misure di scarsa efficacia limitate al centro storico, scaricare le responsabilità su altri e fare ipocriti appelli alla cittadinanza.

La situazione è fuori controllo, pericolosa e non più tollerabile.

Per questo ApA aderisce al flash mob SPONTANEO che di terrà venerdì mattina alle ore 10.30 dinanzi Villa Sarsina, in concomitanza con il cc in cui si discuterà del tema rifiuti”

Un appello ai partecipanti affinché tutto si svolga in modo civile, nel rispetto delle istituzioni e delle normative prevenzione contagi Covid.