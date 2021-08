Orietta Berti a Nettuno: un successo e concerto dedicato alle associazioni di volontariato

Sera di Ferragosto con Orietta Berti a Nettuno. La Regina dell’Estate ha aperto il concerto con la Hit “Mille”, doppio disco di platino e record di visualizzazioni di YouTube con oltre 50 milioni di view.

A presentare la serata Pasquale Valiante con la bellissima Lucrezia Zecchinelli dell’Accademia di moda Regina Scerrato.

In apertura di concerto, dedicato alle associazioni e le realtà del territorio impegnate a fronteggiare l’emergenza Coronavirus dal marzo dello scorso anno, è stato proiettato il video di promozione turistica a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Nettuno. Prima dello spettacolo gli interventi del Sindaco Alessandro Coppola e del Vicesindaco con delega al Turismo e allo spettacolo Alessandro Mauro.

“È un piacere e un onore per me dare il benvenuto qui a Nettuno alla regina dell’estate – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – Orietta Berti è un ‘ artista che piace a me, ai miei figli, ma anche ai miei nipoti. Il suo talento riesce ad unire ogni generazione e non posso che ringraziarla per essere qui nella nostra città”

“Buon ferragosto e benvenuti ai turisti e ai cittadini che sono qui questa sera – le parole de Vicesindaco Alessandro Mauro – Questo concerto e’ dedicato alle associazioni del territorio che in questo anno e mezzo terribile hanno sostenuto le famiglie più colpite dal coronavirus e le voglio ringraziare tutte: UNITALSI, ODV “Associazione Nettuno” di Volontariato e Protezione Civile, Associazione Tridente Sub Nettuno, Associazione Zoofila Ecologica, Associazione nazionale Salvamento Anzio-Nettuno, CRI, Associazione nazionale Carabinieri, Piccola Nazareth,

Associazione ConTatto, Caritas, Santuario di Nostra Signora delle Grazie e tutte le parrocchie del territorio. Ringrazio – aggiunge il vicesindaco Mauro – i consiglieri e gli assessori presenti qui oggi, ma in modo particolare l’assessore ai servizi sociali Maddalena Noce che, insieme alla dirigenza e agli uffici comunali, ha coordinato tutte queste associazioni, che hanno consegnato pacchi alimentari e sostenuto famiglie che avevano perso amici, parenti o persone care.

Infine voglio ringraziare la polizia locale, l’ufficio turismo e il dirigente Gianluca Faraone per il lavoro svolto anche in questo giorno di festa per permettere la perfetta riuscita di questo evento con Orietta Berti, la grande regina di questa estate 2021”.

Foto di Alessandro Cosmi