Serata magica quella di ieri sera lunedì 16 agosto presso il Teatro Spazio Vitale di Nettuno.

La storica rassegna musicale di Maremusica e Premio Caruso magistralmente diretta da Mimmo Pugliese ed organizzata dalla Pro Loco di Nettuno con il patrocinio del Comune di Nettuno giunta alla 34°Edizione, ha visto esibirsi artisti nazionali ed internazionali sia per la musica leggera che lirica, con un successo strepitoso di pubblico.

Tra i premiati per la sezione Letteratura invece, lo scrittore di Nettuno Michele Cioffi per il suo “Non avrai bisogno di chiedere” che aggiunge questo straordinario riconoscimento a quello benemerito ottenuto lo scorso 6 luglio alla Regione Lazio.

“Dedico questo importante riconoscimento internazionale ai miei genitori ai quali è dedicato per intero il libro. Sono stati 3 mesi fantastici con la consapevolezza di portare in alto in Italia anche e soprattutto il nome di Nettuno”