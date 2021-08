Il sindaco Coppola: “Nettuno non è una città criminale”

“E’ stato diffuso nelle scorse ore sui social network un video che descrive Nettuno come una città violenta e criminale. Alcune delle informazioni riportate ledono l’immagine del Comune di Nettuno, in special modo il titolo “Nettuno Mare Criminale”, descrive il nostro territorio in maniera del tutto fuorviante.

La nostra è una città sicura e negli anni le forze dell’ordine e il Comune di Nettuno hanno messo in campo una intensa attività di prevenzione che ha ridotto considerevolmente gli episodi di violenza in città e nella zona della movida. Condividiamo e plaudiamo alle testimonianze personali di alcuni degli intervistati che hanno raccontato la propria esperienza, che hanno capito gli errori commessi in passato ed hanno scelto di cambiare vita. La loro redenzione è da considerarsi un insegnamento di estremo valore rivolto ai giovani che, per svariati motivi, intraprendono strade sbagliate lontano dalla legalità.

E’ da fugare l’idea che qui a Nettuno ci siano guerre tra “quartieri” o “città vicine”. Queste dichiarazioni prendono spunto, probabilmente, da episodi isolati avvenuti negli anni scorsi e dei quali si sono occupati con successo le forze dell’ordine. La nostra è una località turistica che accoglie famiglie e cittadini di ogni fascia di età e provenienti da tutta Italia e dall’Estero, che scelgono di passare qui le loro vacanze e il loro tempo libero in massima libertà e in piena sicurezza”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Nettuno

Alessandro Coppola.