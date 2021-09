Nettuno. Incendio a Foglino Il sindaco Coppola ringrazia chi è stato impegnato a domare le fiamme

Comunicato del Comune

Il devastante incendio che ha colpito il bosco di Foglino ha distrutto parte di quello che è il maggiore polmone verde della nostra città. Un ringraziamento sentito lo rivolgo a tutti i volontari dell Protezione Civile e agli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco che, senza sosta, hanno lavorato ore ed ore per domare le fiamme. Metteremo tutto il nostro impegno, unitamente all’università agraria, per individuare le cause di questo incendio e le eventuali responsabilità. Da quello che è emerso fino a questo momento l’incendio sembra essere partito da alcuni terreni privati adiacenti al Bosco di Foglino e sembra aver interessato il sottobosco senza intaccare alberi ad alto fusto. Sosterremo ogni azione necessaria per tutelare gli interessi del nostro territorio che ha subito un notevole danno al suo patrimonio naturalistico a causa di questo rogo.

Il Sindaco di Nettuno

Alessandro Coppola