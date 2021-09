Travolto da un’auto mentre era sul monopattino, muore 34 enne. Urge una regolamentazione

Travolto sul monopattino muore un trentaquattrenne a Roma, l’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondi alcuni testimoni l’uomo avrebbe battuto la testa dopo avere urtato contro un’auto guidata da un diciannovenne.

Ancora una vittima del monopattino elettrico e sale così il bilancio già pesantissimo. Sono infatti sei dall’inizio dell’anno le morti registrate in seguito a incidenti con il monopattino elettrico, di cui 3 nella capitale, molti gli incidenti: 1 ogni 3 giorni. Anche se molti non vengono neanche registrati come tali. I ragazzi arrivano nei pronto soccorso con fratture agli arti superiori dovuti a cadute.

Un allarme lanciato dall’osservatorio monopattini dell’associazione sostenitori amici della polizia stradale. La regione in cui sono avvenuti gli incidenti più numerosi e gravi 56 la lombardia con Milano in testa tanto per la procura proprio ieri ha aperto un fascicolo di indagine sulla sicurezza delle bici del monopattino elettrico. Il lazio Lazio e terzo in classifica e con 176 incidenti di cui 14 gravi, la media di uno i due giorni.

Spesso li vediamo sfrecciare nelle nostre cittadine senza alcun rispetto del codice della strada: Imboccano sensi unici contromano, non rispettano né stop né semafori, soprattutto i giovanissimi ci salgono in due. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale i Comuni si attrezzando con ordinanze Sindacali, che spesso restano sconosciute ai più che continuano a scorazzare infrangendo le regole e il buon senso.

Così il monopattino si è trasformato in poco tempo da mezzo pratico e green a mezzo ad alto rischio per la vita.