Anzio, Vasoli: “Benvenute Amaducci e Piccolo nella lista De Angelis. Bene città è la priorità”

“Voglio dare il benvenuto alle consigliere Giusy Piccolo e Stefania Amaducci, entrate nel gruppo consiliare della Lista Civica Candido de Angelis”.

Le consigliere, due ragazze che stimo e con cui abbiamo condiviso molte posizioni nel passato, prima del passaggio ufficiale ci hanno tenuto a ringraziare la coordinatrice della Lega Annalisa Guercio per la sua comprensione e disponibilità.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lista civica Candido de Angelis ad Anzio, Flavio Vasoli, che aggiunge:

“Il nostro gruppo torna a crescere in consiglio comunale: nonostante la consistenza e il peso specifico della Lista Civica, intendo precisare che il nostro “soggetto politico” ha come unico obiettivo quello di continuare il percorso intrapreso nel 2018, che ha come priorità assoluta l’interesse della città. Ad oggi sono stati ottenuti risultati importanti da questa amministrazione, e dobbiamo continuare con determinazione per concretizzare i tanti progetti sui quali abbiamo lavorato fino ad ora. Il nostro intendo è quello di collaborare e condividere in modo costruttivo e propositivo, come sempre abbiamo fatto, l’azione politica, attraverso il dialogo e il confronto, e non tramite note o articoli di stampa. Una sinergia che deve avere come esclusivo obiettivo quello di fornire risposte alla cittadinanza e al territorio. La nostra priorità – ripeto – è il bene di Anzio.”