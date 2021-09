Aprilia. Patrocinio e assistenza legale per il Comune di Aprilia, pubblicato avviso per formare elenco digitale

Elenco digitale di avvocati a cui conferire eventuali incarichi

Il Comune di Aprilia informa che è stato pubblicato in questi giorni un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere domande, da parte di avvocati iscritti al relativo albo professionale, per la creazione di un elenco digitale a cui l’Ente attingerà per conferire incarichi di patrocinio o assistenza legale.

I professionisti interessati, che dovranno iscriversi personalmente sulla piattaforma Albo https://comune-aprilia.4clegal.com e seguire l’iter previsto, all’atto della presentazione della domanda e per tutto il periodo di permanenza nell’elenco dovranno – tre le altre cose – essere iscritti all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale, non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il Comune di Aprilia (in particolare, non dovrà avere rapporti di patrocinio in essere contro l’Ente e si dovrà impegnare a non assumerne per tutta la durata dell’eventuale mandato professionale conferito), non aver ricevuto nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine professionale di appartenenza.

Il Comune di Aprilia procederà a formare l’Elenco sulla base delle candidature pervenute, risultate idonee, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il professionista potrà conoscere l’avvenuto accreditamento accedendo alla Piattaforma Albo.

L’elenco rimarrà aperto: per questo motivo l’Avviso pubblico non ha una data di scadenza. I professionisti inclusi nell’elenco potranno in ogni momento aggiornare le informazioni e i dati inseriti.

Tutti i professionisti che ad oggi hanno inoltrato al Comune di Aprilia richiesta di iscrizione all’albo cartaceo sono invitati a procedere ad una nuova iscrizione utilizzando l’apposita piattaforma digitale. Le domande cartacee presentate non potranno, infatti, essere più tenute in considerazione.

Per tematiche attinenti alla formazione dell’Elenco ed informazioni di carattere generale per l’affidamento degli incarichi, è possibile contattare l’indirizzo avvocatura@comune.aprilia.lt.it. Mentre per problemi tecnici inerenti la piattaforma digitale, è possibile utilizzare l’indirizzo mail albo@4clegal.com o il numero verde 800.136.094 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00, festivi esclusi).