Anzio. Mariani ApA: il comune attivi gli uffici per usufruire dei fondi regionali per le aree verdi

“Ambiente, 900mila euro per le aree verdi di Roma e dei comuni del Lazio.

Con la delibera regionale Lazio DGR n. 850/2017 sono stati stanziati 900 mila euro per la.manutenzione e realizzazione di aree verdi.

Nel nostro comune esistono vari spazi adibiti a verde pubblico ormai alcuni di essi in totale abbandono.

Come APA chiediamo che il comune attivi gli uffici preposti per far si che questa opportunità non venga persa e si possano riqualificare o migliorare le aree verdi del territorio.

Alcune di queste hanno bisogno di manutenzione per renderle fruibili, come ad esempio i giardini presenti in via delle Ginestre a Lavinio e di cui si parla su questo link : https://sites.google.com/view/laviniomigliore/le-proposte/le-ginestre

Riteniamo che questa opportunità non possa andare persa per almeno 3 motivi ;

– Riqualificazione del territorio comunale;

– Opportunità di creare occupazione;

– Rendere il quartiere più vivibile.

Maurizio Mariani

membro del direttivo di APA