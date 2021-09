“In via Jenne, via Ambrosini e via Machiavelli, nei giorni scorsi, sono stati ultimati i primi interventi per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici del territorio comunale di Anzio”.

Lo comunicano gli Assessori Gianluca Mazzi e Laura Nolfi, impegnati a pianificare, insieme alla Polizia Locale, gli interventi per la sicurezza della popolazione scolastica.