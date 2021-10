Un residente di via Paiella, nel quartiere di Villa Claudia ad Anzio, ci scrive per denunciare la situazione di totale abbandono dei terreni che si trovano lungo la strada, come si vede dalla foto. “La vegetazione ha invaso ormai la strada – dice Marco – e le macchine non riescono più a passare contemporaneamente due alla volta. Il comune di Aanzio si attivi per ripulire i bordi delle strade e tagliare rami, erbacce e avvisare i proprietari dei terreni a provvedere nel sistemare la loro proprietà”.