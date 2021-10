Dramma sulla Pontina, in un terribile incidente perdono la vita due giovani di Anzio. Sei feriti

Dramma stamattina alle 4 sulla Pontina, dove hanno perso la vita due giovani diciottenni di Anzio in un terribile incidente, all’altezza di Aprilia. Sei le persone rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto 3 auto. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una Polo a bordo della quale viaggiavano 4 ragazzi, forse a causa di un colpo di sonno del guidatore, abbia sbandato per poi finire addosso ad un muro di contenimento sull’altro lato della strada. La corsa dell’auto è terminata al centro della strada dove sopraggiungeva un’altra macchina. L’impatto è stato violentissimo, due ragazzi sono finiti fuori dall’abitacolo, mentre l’auto è andata completamente distrutta. Sul posto, per i rilievi del caso, polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Si lavora per ricostruire la dinamica dell’incidente.