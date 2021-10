L’Ordine del Giorno su Patrick Zaki approvato dal Consiglio Comunale di Anzio

Comune di Anzio

L’Ordine del Giorno, presentato dal Consigliere Comunale, Vito Presicce, approvato dal Consiglio Comunale di Anzio, con il voto favorevole della maggioranza e della minoranza:

Il Consiglio Comunale della Città di Anzio, in riferimento al dramma che sta vivendo il cittadino egiziano, Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna, detenuto dal 2020 per aver manifestato liberamente il suo pensiero rispetto all’azione del governo egiziano, esprime solidarietà e vicinanza al giovane ed alla sua famiglia, auspicando l’intervento concreto del Governo Italiano per la sua immediata liberazione, insieme a quella di tutti “i prigionieri di coscienza”, anche attraverso una nuova linea nei rapporti commerciali e diplomatici con l’Egitto e con tutti gli Stati che violano i fondamentali diritti civili ed umani.

Anzio, 5 ottobre 2021