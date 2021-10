Anzio. Ultimata la bonifica dell’area parcheggio Casa di Cura Villa dei Pini

Comunicato

In attesa dell’avvio del nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani, sul territorio comunale di Anzio, proseguono i numerosi interventi, monitorati dall’Assessore alle politiche ambientali, Gualtiero Di Carlo, per la bonifica dei quartieri e per contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti.

Questa mattina una squadra di operatori ecologici, istituita per la cura del territorio, ha ultimato la bonifica straordinaria dell’area parcheggio della Casa di Cura Villa dei Pini ad Anzio Colonia.