Ieri mattina il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha incontrato il Responsabile TIM area centro Italia Gianfranco Papa ed i suoi collaboratori che hanno illustrato il progetto esecutivo della Fibra Ottica che interesserà l’intero territorio comunale che sarà completamente cablato.​

“Ringrazio Gianfranco Papa e la Società TIM – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – per questo importante progetto che consentirà ad ogni abitazione, ad ogni cittadino ed ogni attività commerciale di Nettuno di avere a disposizione la linea internet ultraveloce da 1Gb/secondo superando le difficoltà che oggi si riscontrano in diverse zone della nostra città. Un ringraziamento lo rivolgo anche ai consiglieri Tiziana Ginnetti e Antonello Mazza ​ per l’impegno che stanno spendendo nella realizzazione di un progetto di “città intelligente”e che potrà vedere i primi risultati grazie all’implementazione che andremo a realizzare. Una connessione stabile, veloce ed efficiente è diventata per tutti noi una necessità a cui è impossibile rinunciare. Una risorse preziosa di cui abbiamo capito l’importanza a causa del lockdown, momento in cui internet è stato fondamentale per non fermare molte attività lavorative e anche le attività didattiche dei nostri figli e dei nostri nipoti. Una città più connessa e più smart è una città che guarda al futuro e garantisce ai cittadini la possibilità di accedere più facilmente a contenuti per il tempo libero, l’intrattenimento e anche offrire migliori risorse a livello lavorativo ”.

L’avvio dei lavori della nuova fibra ottica di TIM che porterà internet ultraveloce in tutte le case di Nettuno è previsto per l’inizio del nuovo anno. Le innovative modalità di posa permetteranno a TIM di cablare l’intero territorio comunale recando il minor disagio possibile alla cittadinanza.