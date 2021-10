Nettuno. PD e M5S presentano mozione per istituire un centro ascolto per ragazze e ragazzi in età scolare

“Il Partito Democratico ed il Movimento 5 stelle di Nettuno, hanno protocollato quest’oggi una mozione, che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale, per istituire un centro ascolto per ragazze e ragazzi in età scolare.

Secondo il monitoraggio, durante la pandemia (marzo 2020-marzo 2021) mentre gli accessi totali degli under 18 ai pronto soccorso si sono quasi dimezzati (-48,2%), prevalentemente a causa della paura dei contagi, quelli per patologie di interesse neuropsichiatrico sono andati in controtendenza registrando un incremento dell’84% rispetto al periodo pre-Covid (marzo 2019/marzo 2020).

In particolare, sono aumentati del 147% gli accessi per ideazione suicidaria seguiti da depressione (+115%) e disturbi della condotta alimentare (+78.4%). Psicosi e disturbi del comportamento alimentare hanno costituito nel campione osservato le prime due cause di accesso in PS per patologia neuropsichiatrica (pari al 16,7% e al 15,9% di tutti gli accessi). Le regioni in cui si è documentato un maggiore incremento di accessi per patologie NPI sono state Emilia-Romagna (+110%), Lazio (+107.1%) e Lombardia (+100%).

Per tali motivi, anche alla luce dei terribili accadimenti avvenuti sul nostro territorio, si propone l’istituzione di un centro d’ascolto qualificato presso un locale messo a disposizione dall’ente comunale.

Come proponenti, per l’importanza del tema trattato, auspichiamo la più ampia adesione da parte degli altri gruppi consiliari di minoranza e di maggioranza”.

Roberto Alicandri

Mauro Rizzo

Marco Federici

Luigi Carandente