Anzio. De Angelis: chiedo agli Operatori ecologici senso del dovere e dedizione totale, l’Amministrazione non vi lascerà soli

Comunicato

“A breve, insieme alla società pubblica Ambiente Energia e Territorio, daremo il via al nuovo corso nel settore dei rifiuti, per una Città pulita ed ordinata, con una raccolta differenziata che tornerà a livelli d’eccellenza. In questi giorni complicati e nei prossimi dell’avvicendamento, invito tutti i Cittadini alla massima collaborazione e chiedo, a tutti gli Operatori ecologici, di stare vicino, con senso del dovere e dedizione totale, alla loro Città; l’Amministrazione Comunale non vi lascerà soli e si adopererà per incentivare tutti i dipendenti impegnati sul campo per riportare efficacia ed efficienza, nell’espletamento di questo delicato ed essenziale servizio”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che, nella Casa Comunale, ha incontrato le Rappresentanze Sindacali degli Operatori ecologici, impegnati nel servizio della raccolta differenziata.