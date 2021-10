“Voglio fare i complimenti all’amico Ermenegildo Armillei, proprietario del bar “La Pecora Nera”, per aver inaugurato un nuovo parco giochi all’interno dei giardini siti in via Traunreut. Le nuove altalene e le altre giostre saranno a disposizione dei bambini e delle famiglie di Nettuno. A distrazione della grande attenzione e della passione che Ermenegildo mette nella cura dell’area verde antistante al suo locale. Ringraziamo l’amministrazione di Nettuno, in particolare gli uffici Ambiente e Urbanistica, per il prezioso lavoro svolto, e tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida iniziativa”. Lo dichiara Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.