A partire da oggi, giovedì 28 ottobre, i certificati anagrafici della Città di Anzio,​ come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini, potranno essere rilasciati anche nelle prime 14 tabaccherie convenzionate.

​

L’innovativo servizio, che segue la convenzione tra il Comune di ANZIO e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, è stato inaugurato questa mattina, presso la tabaccheria in Via Ardeatina 139 – Lido delle Sirene, alla presenza del Sindaco, Candido De Angelis, del Vicesindaco, Danilo Fontana e del Consigliere Comunale, Angelo Mercuri che, con il massimo impegno, ha lavorato al raggiungimento dell’importante obiettivo.​ ​

​

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie, associate FIT, della Città di Anzio, con il conseguente incremento dei punti vendita convenzionati.​

​

“Con questo innovativo servizio, in positiva collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, – comunica il Sindaco De Angelis -​ i cittadini avranno maggiore opportunità di scelta, attraverso le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, rappresenteranno un importante punto di riferimento per le certificazioni”.

​

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

• Anagrafico di NASCITA

• Anagrafico di MORTE

• Anagrafico di MATRIMONIO

• Di CITTADINANZA

• Di Esistenza in VITA

• Di RESIDENZA

• Di Stato CIVILE

• Di Stato di FAMIGLIA

• Di Stato di Famiglia e di Stato Civile

• Di Residenza in CONVIVENZA

• Di Stato di Famiglia AIRE

• Di Stato LIBERO

• Anagrafico di UNIONE CIVILE

• Di CONVIVENZA

​ Le prime tabaccherie ad attivare il servizio sul territorio comunale sono le seguenti:

41 ANZIO VIA DI VALLE SCHIOIA 92

2 ANZIO VIA XX SETTEMBRE 22

7 ANZIO VIA ROMA 61

21 ANZIO PIAZZA DEL CONSORZIO SNC

9 ANZIO PIAZZA CESARE BATTISTI 22/23

13 ANZIO VIA ARDEATINA 162

20 ANZIO VIA ARDEATINA 559/A LOC. LIDO DEI PINI

42 ANZIO VIA ARDEATINA 139 FRAZ. LIDO DELLE SIRENE

32 ANZIO VIA TRIPOLI 39

28 ANZIO VIALE GUGLIELMO MARCONI 207/209

45 ANZIO VIALE ALLA MARINA 45

11 ANZIO VIA NETTUNENSE 219

36 ANZIO VIA DEGLI ETRUSCHI 27

57 ANZIO VIA DI VILLA CLAUDIA 98.

​ Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa. E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio.

​