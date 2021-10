Nettuno. Sequestrati al mercato 35 kg di pesce non tracciato

Gli uomini della Polizia Locale di Nettuno, unitamente alla Capitaneria di Porto, sono stati impegnati quest’oggi in una attività di controllo presso il mercato settimanale di via Ugo La Malfa. L’attività di repressione della vendita di prodotti ittici non tracciati ha portato al sequestro di 35 kg di pesce fresco, crostacei e molluschi. Prodotti di cui non era nota la filiera alimentare e che erano pericolosi per i consumatori. Si raccomanda l’utenza ad acquistare e consumare solamente prodotti certificati, idonei alla vendita e al consumo alimentare.