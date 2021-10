Il Consiglio Comunale della Città di Anzio, nella seduta di questa mattina, ha approvato, all’unanimità, la delibera, proposta dal Sindaco, Candido De Angelis, per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al “Milite Ignoto”.

L’atto segue l’Ordine del Giorno dei mesi scorsi, presentato dal Consigliere Comunale, Vito Presicce, approvato dal Consiglio, impegnato nel supportare l’Ufficio Cerimoniale dell’Ente nell’organizzazione delle Celebrazioni Istituzionali di novembre, in onore di quel Soldato voluto “di nessuno”, per essere percepito “di tutti”, per sublimare il sacrificio dei Caduti per la Patria.

“Anche ad Anzio, con la delibera del Consiglio Comunale, – ha detto il Sindaco Candido De Angelis – si potrà orgogliosamente riconoscere la – paternità – di quel Caduto”.

La Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto si concretizzerà con la pergamena che il Sindaco, Candido De Angelis, consegnerà ufficialmente, giovedì 4 novembre, alle ore 12.00, al Monumento ai Caduti – Piazza Garibaldi, nel corso delle Celebrazioni Istituzionali della Città di Anzio, per la Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, al Comandante della Brigata Informazioni Tattiche, Generale di Brigata, Maurizio Fronda.