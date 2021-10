E’ stata una piacevole sorpresa, per gli alunni delle scuole di Anzio, l’iniziativa “menù a tema”, promossa, per la giornata di oggi, dall’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, in collaborazione con l’Ufficio Refezione Scolastica e con la società Dussmann.

“Abbiamo inserito per questa occasione speciale – commenta soddisfatta l’assessore alle Politiche della scuola Laura Nolfi – le birbe di pollo, le patatine che di solito non possiamo servire ai bambini, la pasta integrale al pomodoro per rispettare determinati parametri nutrizionali e, per finire, un dolcetto fresco con del cioccolato bianco a forma di fantasma. Tutti i bambini hanno avuto questa sorpresa all’ora di pranzo. E’ un’iniziativa che ci tenevamo a portare avanti perché stiamo cercando di migliorare il servizio di refezione scolastica, portando i piccoli a vivere il momento della refezione come un momento gioioso e di festa. Abbiamo incontrato da subito il parere favorevole della Dussmann che ha collaborato facendo realizzare questi dolcetti, modificando i menu, insieme agli uffici di refezione scolastica che si sono da subito adoperati per l’approvazione di questa variazione alimentare. Può sembrare una piccola cosa, ma in questo momento sono anche le piccole cose che contano”.