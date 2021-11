Non vengono ritirati da una decina di giorni i rifiuti del liceo scientifico Innocenzo XII, nella sede distaccata di via Pegaso a Santa Teresa. La situazione, come si vede dalle foto, è diventata insostenibile. Cumuli di rifiuti giacciono accatastati davanti all’ingresso di scuola.

I residenti della zona sono sul piede di guerra e minacciano denunce per il maleodore e le condizioni igieniche scandalose. I disagi, comprensibili con il passaggio al nuovo gestore del servizio di igiene urbana appena subentrato, non sono più accettabili ora che la nuova ditta Ambiente Energia e Territorio spa è entrata regolarmente in servizio promettendo una nuova era sul fronte rifiuti.