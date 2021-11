Lettera. Anzio, il miraggio della residenza per una signora di 83 anni

Gentile direttore la disturbo per segnalarLe una situazione paradossale…vado ad esporre i fatti:

In data 29 maggio 2020 (ripeto 2020) mia madre P. F. di anni 83 invia i documenti necessari x il trasferimento di residenza all’interno del Comune di Anzio, effettuando sollecitazioni in data 5 e 30 ottobre 2020.

In data 12 gennaio 2022 invio una pec dalla mia casella di posta elettronica.

Non abbiamo MAI ricevuto alcun riscontro.

Verso metà settembre la signora di 83 dopo lunga attesa riesce ad entrare in Comune ed a parlare con un’impiegata che suggerisce di inviare nuovamente la richiesta della Carta d’Identità tramite mail, operazione effettuata in data 20 settembre.

Ad oggi NESSUNO la ha contattata né ha risposto alle mail…e la pratica è ferma, persa, dimenticata…

La ringrazio l’attenzione

Fabio