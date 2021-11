Anzio. Brignone, Giannino, Pollastrini, Guain: sull’antifascismo non servono scatti in avanti

“Apprendiamo che il consigliere Maranesi ha deciso di protocollare la stessa mozione che presentammo 3 anni fa in merito alla revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini e il conferimento dell’attestato di pubblica benemerenza ad Adele Di Consiglio. Ricordiamo come allora fu l’unico consigliere della maggioranza a votare a favore della mozione e diamo atto del coraggio che dimostrò in quell’occasione. Ripresentare da solo la stessa mozione oggi ci sembra però uno scatto poco utile alla causa e ad elevato rischio di strumentalizzazione. Cosa è cambiato da allora? Tornare ad un muro contro muro, privo di argomentazioni e confronto ci sembra avvilente. Se nel centro destra fosse cambiato qualcosa, se ci fosse quantomeno la possibilità di discutere nel merito la mozione, saremmo ovviamente pronti a sostenere il testo (scritto d’altronde dal consigliere Brignone). La maggioranza trovi il coraggio e l’intelligenza di sottoscrivere quella mozione e portarla in discussione, provando a riparare concretamente il danno fatto alla città. Noi stiamo dalla stessa parte di tre anni fa”.

Luca Brignone

Lina Giannino

Rita Pollastrini

Alessio Guain