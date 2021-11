Sindacati dei pensionati: condanna e biasimo per il comportamento dell’Amministrazione Comunale di Anzio sulle politiche sociali

“Le strutture territoriali di CGIL – CISL – UIL, le Organizzazioni dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UIL PENSIONATI e le Federazioni del Pubblico Impiego esprimono la loro ferma condanna e biasimo per il comportamento dell’Amministrazione Comunale di Anzio.

Una formale richiesta d’incontro presentata prima dell’estate e diversi solleciti sono stati formulati alle Istituzioni Comunali preposte dalla OO. SS. per discutere ed approfondire in merito alle politiche sociali Distrettuali; faticosamente abbiamo ottenuto una convocazione per il 29 ottobre u.s. incontro che solo pochi minuti prima abbiamo appreso essere stato rinviato a data da destinarsi.

L’incontro avrebbe dovuto trattare questioni di stretta attualità ed importanza per i cittadini più bisognosi e fragili del territorio e, conseguentemente, degli impegni che sarebbero dovuti scaturire dall’imminente passaggio del Comune di Anzio al ruolo di Capofila del Distretto Socio-Sanitario 6.6.

Ribadiamo l’importanza dei servizi e degli interventi di politica sociale per il territorio di Anzio e Nettuno non meritano questo atteggiamento sprezzante e di sottovalutazione della gravità del momento, tenuto conto dell’anno e mezzo di pandemia vissuto e che ha lasciato pesanti strascichi sui cittadini di Anzio e Nettuno e sulle condizioni di vita di molti cittadini fragili, che hanno visto ulteriormente aggravarsi la propria situazione, tenuto conto soprattutto delle ingenti risorse disponibili e ancora non utilizzate.