Buongiorno, volevo informare che da Luglio una montagna di mondezza giace in via delle Sterlizie vicino al depuratore, tutto è iniziato con la raccolta Plastic Free dei volontari Save the See, ma il comune ha raccolto solo un camioncino di spazzatura dicendo che sarebbe poi tornato a raccogliere la rimanenza ….. Ma da allora si è ammucchiata altra mondezza come potete vedere dalla foto.

Saluti

Giancarlo Ciarla

amministratore del gruppo Facebook Lido dei Pini News