Anzio. Usa e incetta all’ecocentro di via Goldoni

La foto di copertina riproduce l’ingresso principale del Centro Usa e Jetta di Anzio, situato in Via Goldoni. Come potrete notare, parte della recinzione è stata divelta dai “soliti ignoti” che nottetempo o appena dopo la chiusura serale sono soliti fare una quotidiana visita di cortesia alla ricerca del materiale piu’ svariato come dimostrano le due foto scattate stamattina.

Sperando che le telecamere facciano il loro “sporco lavoro”, mi auguro che prima o poi qualcuno intervenga e ponga fine all’esproprio poco proletario.

Eduardo Saturno