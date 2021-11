Aprilia aderisce alla campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas”: questa sera statua di San Michele illuminata di viola

Il Comune di Aprilia aderisce anche quest’anno alla campagna dell’Associazione Nastro Viola, “Facciamo luce sul tumore al pancreas” illuminando di viola la statua di San Michele in piazza Roma, questa sera. Novembre è il mese dedicato alla consapevolezza nei confronti di questa forma di tumore, poco conosciuto ma tra i più aggressivi.

Proprio nella giornata di oggi, inoltre, si celebra la Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas.

Ogni anno in Italia oltre 13mila persone vengono colpite questa patologia: da recenti studi, sembra che il numero sia destinato a crescere. Circa il 70% dei tumori del pancreas si sviluppa nella “testa” dell’organo e viene diagnosticato quando la situazione è già molto grave.

“L’adesione della Città di Aprilia alla campagna informativa promossa dall’Associazione Nastro Viola è molto importante – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – questo tipo di tumore non dà segni particolari in fase precoce, e anche quando sono presenti sintomi, si tratta di disturbi piuttosto vaghi, frequentemente interpretati in modo errato sia dai pazienti sia dai medici. Anche per questo, mantenere alta l’attenzione, attraverso la sensibilizzazione della popolazione e lo screening delle persone ad alto rischio per familiarità o predisposizione genetica, può rappresentare un’azione fondamentale per la vita di tantissimi cittadini”

Foto da aprilianews