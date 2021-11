La Città per tutte le età, Aprilia punta ad Urbanpromo con il progetto PINQuA “Connessioni verdi urbane”

Nell’edizione 2021 di Urbanpromo, che si è aperta questa settimana al MEET di Milano e che vedrà domani il suo momento più importante, Aprilia torna ad essere protagonista, grazie al progetto “La Città per tutte le età”, che sarà presentato all’interno della categoria “Progetti per il Paese”.

L’intervento è uno dei numerosi interventi progettuali integrati in “Connessioni Verdi Urbane”, il piano presentato dal Comune di Aprilia per il PINQuA che ha già ottenuto un finanziamento di 15milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

Al centro del progetto proposto ad Urbanpromo vi è la riqualificazione di un’area tra via Carroceto e via Guardapasso, anche attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale con servizi pubblici e privati, capace di valorizzare la qualità del tempo libero dei cittadini, dai più piccoli agli anziani. L’intervento – che sarà realizzato nell’ambito di aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria – è parte della lottizzazione proposta dal Consorzio di Urbanizzazione Carroceto. Il progetto è realizzato dall’architetto Maurizio Moretti e dallo studio ADLM, che in Città hanno già lavorato alla nuova piazza della Comunità Europea nel quartiere Toscanini.

Urbanpromo è uno dei più importanti eventi culturali dedicati al tema della rigenerazione urbana. Aprilia è stata già protagonista nelle edizioni passate, vincendo il Premio Urbanistica proprio grazie al progetto “Prossima Apertura”.

“Siamo ben felici di poter portare il nostro progetto PINQuA all’interno di questa rassegna così prestigiosa – afferma l’Assessore all’Urbanistica Omar Ruberti che insieme al Sindaco Antonio Terra sarà domani al MEET di Milano – esser presenti ad Urbanpromo per la seconda volta in pochi anni testimonia la qualità delle progettazioni che il Comune ha saputo incoraggiare e sostenere in questi anni, ma anche la bontà del progetto PINQuA per l’area est della Città e la capacità di coinvolgere in un’unica strategia interventi pubblici e privati.

Ringrazio lo studio ADLM e l’architetto Moretti per la proficua collaborazione. Il progetto presenta, tra le altre cose, diversi elementi di innovazione, sia per i servizi e gli spazi pubblici o ad uso pubblico che intende realizzare da un punto di vista procedurale. L’obiettivo – riconosciuto anche dal MIMS – è proprio quello di migliorare la qualità dell’abitare, attraverso la costruzione di luoghi a servizio della socialità e della collettività”.

In allegato alcune tavole del progetto. Qui è possibile visionare la spiegazione dell’arch. Moretti: https://youtu.be/kO6Z2GmJoos