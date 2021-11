Anzio. PdP: La scuola Virgilio a Lavinio è terra di nessuno

Comunicato Patto del Popolo

I genitori e anche i commercianti, vorrebbero che via Goldoni sia aperta, e che i 2 vigili urbani presenti vengano messi uno all’ingresso dalla parte del parcheggio e l’altro su via Goldoni, dove in quell’area i ragazzi possono aspettare all’ingresso, perché non si può lasciarli sotto l’acqua e in mezzo alla strada ad aspettare!

Perché da via di Valle Schioia i vigili non vedono tutta la situazione reale, e potrebbero nascere situazioni davvero spiacevoli perché manca la sicurezza, e noi vorremmo evitare problemi di vario genere.

Per di più per quando piove bisogna assolutamente trovare una soluzione.

Un mese fa abbiamo avuto un incontro con Toni Arancio e l’assessore alla scuola Nolfi, dove loro si sono presi l’impegno di mettere le soste per i pulmini e le strisce pedonali, e altre cose come il discorso sicurezza.

Di questo sono state fatte solamente le strisce pedonali, grazie a Carannante, ma tutto il resto non è stato preso in considerazione.

Vista l’emergenza, noi del Patto del Popolo siamo pronti insieme ai genitori a fare una manifestazione pubblica.

Quindi, prima di arrivare a questo, vogliamo sensibilizzarvi…

O l’amministrazione prende una posizione e sistema tutto, o se no visto che ci siamo stufati veramente di questa inerzia, inizieremo a farci sentire veramente.