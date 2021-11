Natale sul Mare, a Villa Adele apre il parco giurassico ” I giganti della preistoria”

L’apertura al pubblico, ed in particolare ai bambini, del parco giurassico a grandezza naturale “I giganti della preistoria”, ad Anzio, nell’area dei giardini di Villa Adele, prevista per domani, sabato 27 novembre, aprirà il programma della terza edizione di Natale sul Mare, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis.

Dal 27 novembre al 22 dicembre, il parco è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00; dal 23 dicembre al 9 gennaio, invece, apertura tutti i giorni.

“La riproduzione dei dinosauri, che saranno per la prima volta ad Anzio, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo, che la prossima settimana presenterà il programma completo del Natale sul Mare – è avvenuta in base alle indicazioni di un team di esperti paleontologi: grazie al loro lavoro è stato possibile riprodurli fedelmente, nell’aspetto, nei movimenti e soprattutto nei comportamenti. Sarà un’esperienza coinvolgente, soprattutto per i giovani visitatori, grazie anche agli approfondimenti sull’evoluzione, sulla classificazione e sull’habitat di queste creature, attraverso un percorso didattico e ludico”.

“I giganti della preistoria”, a cura di Ivan Zoppis:

Ingresso bambini 6 euro.

Ingresso adulti 9 euro.

Ingresso gratuito persone con disabilità.

Dal lunedì al giovedì apertura dedicata alle scolaresche, con prenotazione e sconto del 50%.

Infoline 328 4192425.