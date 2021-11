“I giganti della preistoria”, aperto a Villa Adele il parco giurassico a grandezza naturale

Da questa mattina, ad Anzio, nell’area dei giardini di Villa Adele, è aperto al pubblico, ed in particolare ai bambini, il parco giurassico a grandezza naturale “I giganti della preistoria”, nell’ambito del programma della terza edizione del Natale sul Mare, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Sindaco, Candido De Angelis. Presenti all’inaugurazione, con l’Assessore Salsedo, l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana ed i Consiglieri Comunali, Vito Presicce ed Angelo Mercuri.

Fino al 22 dicembre il parco è aperto tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00; dal 23 dicembre al 9 gennaio, invece, apertura tutti i giorni.

“La riproduzione dei dinosauri, che saranno per la prima volta ad Anzio, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo, che la prossima settimana presenterà il programma completo del Natale sul Mare – è avvenuta in base alle indicazioni di un team di esperti paleontologi: grazie al loro lavoro è stato possibile riprodurli fedelmente, nell’aspetto, nei movimenti e soprattutto nei comportamenti. Sarà un’esperienza coinvolgente, soprattutto per i giovani visitatori, grazie anche agli approfondimenti sull’evoluzione, sulla classificazione e sull’habitat di queste creature, attraverso un percorso didattico e ludico. Un sentito ringraziamento all’ufficio attività produttive ed alla dottoressa Silvia Borrelli per il positivo lavoro svolto”.

“I giganti della preistoria”, a cura di Ivan Zoppis:

Ingresso bambini 6 euro.

Ingresso adulti 9 euro.

Ingresso gratuito persone con disabilità.

Dal lunedì al giovedì apertura dedicata alle scolaresche, con prenotazione e sconto del 50%.

Infoline 328 4192425.